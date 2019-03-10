الخبير الطاقوي أحمد مشراوي للإذاعة :ضرورة التفكير في تعويض استهلاك احتياطتنا من الغاز و البترول المقدرة بـ 30 بالمئة

شدد الخبير في الشأن الطاقوي أحمد مشراوي على ضرورة التفكير في الطرق الكفيلة بتعويض استهلاك احتياطتنا من الغاز و البترول المستقرة حاليا في حدود 30 بالمئة.

و حث مشراوي خلال استضافته هذا الأحد في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، على أهمية استغلال التكنولوجيات الحديثة لتحسين مستوى تعويض الاحتياطات و ترشيد الاستهلاك وكذا استخدام الطاقات المتجددة .

وأشار الخبير الطاقوي إلى أن احتياطتنا من الغاز و البترول غير كافية اليوم لتغطية احتياجات البلاد و تصديره نحو الخارج في ظل تسارع وتيرة استهلاك الاحتياطات الطاقوية في السوق الوطنية والتي بلغت 35 بالمئة ، فيما توجه 65 بالمئة منها للتصدير.

واستدل الخبير الطاقوي في هذا الاطار إلى بعض المؤشرات التي تفيد باستقرار معدل الاستهلاك من 2005 إلى غاية 2017 عند 100مليار متر مكعب وهو ما يعني أن الجزائر استهلكت في نفس الفترة 1300مليار متر مكعب مقابل 2845 مليار متر مكعب من احتياطات الغاز المسجلة عام 2015 ،وهو مؤشر وصفه المتحدث بالكبير جدا محذرا هنا من استمرار الوضع على حاله وتبعاته خلال سنوات 2030

وتزامنا واحتضان الباهية وهران فعاليات المعرض التاسع لمؤتمر شمال إفریقیا للبترول NAPEC 2019 تحت شعار "شراكة التحول و التنمية المستداامة" قال مشراوي إن هذه التظاهرة الدولية فرصة ثمينة لإبرام عقود شراكة مع الأجانب، الشراكة التي تمثل حسبه 50 بالمائة من إنتاج البترول و الغاز في الجزائر اليوم.

و على هذا الأساس يعتقد ضيف الأولى أن الاستثمار هو الحل الأساسي لتطوير الإنتاج و لجلب المستثمرين يجب توفير تحفيزات للأجانب و من ذلك تحسين مناخ الأعمال و وضع أطر قانونية ونظام جبائي أكثر جادبية يتسمان بالسلاسة و المرونة و الوضوح و يضمنان في نفس الوقت مصالح الطرفين ، ناهيك عن العمل على استغلال الغاز الصخري و تطوير الصناعة التحويلية للمواد الطاقوية بدل تصديرها خام .

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية - راضية زرارقة