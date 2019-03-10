صالون "الصناعة البترولية والغازية في شمال إفريقيا"ينطلق اليوم بوهران بمشاركة 600عارضا من 40 دولة

إنطلقت اليوم، بقصر المؤتمرات بوهران، فعاليات الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصناعة البترولية والغازية لشمال أفريقيا (ناباك 2019) تحت شعار"شراكة التحول والتنمية المستدامة".

وستشهد التظاهرة الاقتصادية التي تدوم 4 أيام وتختص في مجالي البترول والغاز حضور 600 مشارك، قدموا من نحو 40 دولة يمثلون مختلف القطاعات المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالصناعة البترول والغازية، سيبحثون الإشكاليات المتعلقة بالصناعة الطاقوية في العالم.

وسيكون المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على مختلف التطورات التي يشهدها هذا القطاع كما سيوفر فضاء مفتوحا لقادة الصناعات البترولية في العالم لمناقشة آخر التطورات في المجال التكنولوجي.

وتهدف تظاهرة "ناباك 2019" الى خلق فضاء لتبادل الخبرات والمعارف وفرصة للاحتكاك من أجل إقامة أعمال في الحقل الطاقوي.

المصدر : إلياس جراف - الإذاعة الجزائرية