ديوان الخدمات الجامعية يؤكد مواصلة تقديم الخدمات للطلبة إلى غاية 21 من الشهر الجاري

تنطلق العطلة الجامعية الربيعية للسنة الجامعية الجارية ابتدءا من اليوم و تستمر إلى غاية 04 من أفريل القادم حسب قرار اتخذه وزير التعليم العالي والبحث العالمي الطاهر حجار.

ويشير القرار المتعلق بالعطل لسنة الجامعية 2018/2019 إلى أنه تم تحديد العطلة الربيعية في التاريخ المذكور، فيما حددت العطلة الصيفية إبتداءا من 11جويلية وإلى غاية 2 سبتمبر القادم.

وأوضح المدير العام للخدمات الجامعية فاروق بوكليخة في تسجيل للقناة الأولى بأن الديوان الوطني للخدمات الجامعية سيستمر في تقديم مختلف الخدمات للطلبة على غرار النقل والإطعام والإيواء إلى غاية 21 من الشهر الجاري، معتبرا أن هذا لمراعاة ظروف الطلبة الذين لهم تربصات وأعمال تطبيقية في جامعاتهم.