استجــابة مــتفاوتــة لـ "نداءات الاضراب وغلق المحلات" عبر ولايات الوطن

لقيت النداءات المتعلقة بغلق المحلات التجارية عبر الوطن نسب متفاوتة في الاستجابة.

وسجلت بعض الوقفات السلمية في العاصمة عبر بعض بلدياتها كالمدنية والقبة، ديدوش مراد، وباب الواد والابيار وغيرها.

و أوضح بعض التجار في هذا الصدد "أنهم لم يفتحوا محلاتهم وان الزبائن قليلون جدا وان هذا الإجراء إنما يدخل في إطارالحركة السلمية".

ومن جانبهم عبر المواطنون" انهم لاحظوا غلقا شبه كلي للتجار وإنهم اقتنوا حاجياتهم من قبل تفاديا لهكذا حالات".

ومن جهة أخرى ، خرج موظفوا المديرية العامة بسونلغاز بتليملي في وقفة سلمية أمام مقر المؤسسة.

ويقول احد العمال:"إن وقفتهم اليوم استمرارية للحراك الذي يجري في الجزائر وهو حراك سلمي ونضالي".

وأكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج محمد الطاهر بولنوار "ان اسواق الجملة مفتوحة اليوم وستبقى مفتوحة هذا الاثنين وستبقى كذلك سائر الأيام ولهذا نطلب من تجار التجزئة التوجه لهذه الأسواق لتلبية حاجيات زبائنهم وأحيطكم علما ان جميع أسواق الجملة المعروفة عبر الوطن مفتوحة".

المصدر: الإذاعة الجزائرية