ثلاثة ارهابيين يسلمون انفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست

سلم السبت ثلاثة ارهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست كانوا التحقوا بالجماعات الإرهابية سنة 2016، حسب ما أفاد به الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح المصدر ذاته "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم ثلاثة (03) إرهابيين أنفسهم، يوم أمس 09 مارس 2019، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. يتعلق الأمر بكل من "مختاري أبة" المدعو"أبو مالك"، و"عباس مومو" المدعو "حمزة" و"الصديق ملتافة" المدعو"أبو عبيدة"، الذين التحقوا بالجماعات الإرهابية سنة 2016".

واضاف البيان أن الإرهابيين الثلاثة "كان بحوزتهم 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وستة (6) مخازن ذخيرة، 12 قذيفة هاون عيار 82 ملم، 12 خرطوشة دفع، قذيفة عيار 60 ملم مع صمام واحد، 16 قنبلة يدوية مع 13 مشعل وكمية من الذخيرة تقدر بـ180 طلقة".

في سياق متصل وبفضل استغلال المعلومات، "كشفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، ببرج باجي مختار/ن.ع.6، مخبأ للأسلحة يحتوي على بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، 100 قذيفة هاون عيار 82 ملم، 5 قذائف للقاذف الصاروخي RPG-2، بالإضافة إلى 57 كيلوغرام من الكيف المعالج"