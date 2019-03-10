كأس الكاف (المجموعة 4 - الجولة 5):انهزام نصر حسين أمام بترو أتلتيكو بلواندا (2-0)

انهزم ممثل الجزائر في كأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، نصر حسين داي أمام نظيره الانغولي نادي بترو أتلتيكو بنتيجة (2-0)، الشوط الأول (0-2) في لقاء جمع بينهما الأحد، بملعب لواندا لحساب الجولة الخامسة و قبل الأخيرة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات.

وسجل الهدفين كل من ريكاردو جوب (د 30) و تياقو أزولاو (د 39 من ضربة جزاء) لصالح بترو أتلتيكو.

بعد هذه النتيجة، يبقى نصر حسين داي مؤقتا في صدارة الترتيب بمجموع (7 نقاط)رفقة بترو اتلتيكو، في انتظار اجراء اللقاء الثاني للمجموعة بين الزمالك المصري (4- 5 ن) و غور ماهيا الكيني (3-6ن).

وسكون الجولة السادسة و الأخيرة المقررة الأسبوع المقبل (17 مارس) حاسمة حيث بإمكان الأندية الأربعة التأهل للدور ربع النهائي، إذ يستضيف نصر حسين داي الزمالك المصري ، بينما يلعب غور ماهيا الكيني بميدانه أمام بترو أتلتيكو.

ملاحظة : يتأهل رائد المجموعة والوصيف إلى الدور ربع النهائي.