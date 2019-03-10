ميهوبي : استعادة مقتنيات متحف الآثار القديمة والفنون الإسلامية المسروقة في أعقاب مسيرات الجمعة

أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ، هذا الأحد من ميلة ، استعادة مقتنيات المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية التي سُرقت في أعقاب المظاهرة السلمية بالعاصمة يوم الجمعة.

وقال ميهوبي في منشور له على تويتر " أفضت تحريات مصالح أمن الجزائر العاصمة إلى استعادة مقتنيات المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية التي سُرقت في أعقاب المظاهرة السلمية بالعاصمة، من طرف منحرفين أضرموا النيران في المتحف مما تسبب في نهب سيوف وطبنجات (بنادق تقليدية) تعود للفترة العثمانية والمقاومة الشعبية.

وقال وزير الثقافة في تصريح لإذاعة الجزائر من ميلة أن مصالح أمن ولاية الجزائر تمكنت بعد تحريات معمقة من الوصول إلى الأماكن التي تتواجد فيه الآثار المسروقة من قبل المنحرفين الذين استغلوا المسيرات السلمية الجمعة الماضي، ليعتدوا على جناح الفنون الاسلامية بالمتحف "، مضيفا أن هذا الجناح سيغلق من أجل إعادة ترميمه .

وكان المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية قد تعرض مساء الجمعة إلى عمليات تخريب طالت بعض أجنحته، وسرقة عدد من مقتنياته، بعد إضرام النيران في بعض المكاتب الإدارية وإتلاف وثائق وسجلات حسبما علم لدى وزارة الثقافة.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية بسرعة وحالت دون امتداد ألسنة النيران لأجنحة العرض بالمتحف الواقع في مدخل نهج كريم بلقاسم . و نجحت فرق الأمن الوطني يضيف المصدر في استعادة سيف يعود لفترة المقاومة الشعبية.

أفضت تحريات مصالح أمن الجزائر العاصمة إلى استعادة مقتنيات المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية التي سُرقت في أعقاب المظاهرة السلمية بالعاصمة، من طرف منحرفين أضرموا النيران في المتحف مما تسبب في نهب سيوف وطبنجات (بنادق تقليدية) تعود للفترة العثمانية والمقاومة الشعبية. pic.twitter.com/KqbndmLciO — azzedine mihoubi (@azzedinemihoub3) 10 mars 2019

المصدر الاذاعة الجزائرية