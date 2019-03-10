أم البواقي: هلاك شخص و إصابة اثنين آخرين في حادث سير بعين البيضاء

هلك شخص و أصيب اثنان آخران في حادث سير وقع اليوم الأحد بالقرب من مدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي، حسبما أفادت به المديرية المحلية للحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر أن هذا الحادث الذي نجم عن اصطدام بين أربع سيارات بمحاذاة المكان المسمى مقبرة لملاهتة على الطريق الوطني رقم 80 على مقطعه الرابط بين بلديتي عين البيضاء و بريش أودى بحياة شاب (26 سنة) و إصابة رجل في العقد الرابع من العمر وامرأة (54 سنة) بجروح متفاوتة.

و قد تم نقل الشخص المتوفى من طرف عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لعين البيضاء نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى صالح زرداني بذات المدينة، فيما تم تحويل المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بذات المؤسسة الاستشفائية.

و قد فتحت من جهتها مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث لكشف أسباب وقوعه.

للتذكير فقد هلك شاب و أصيب ثلاثة (3) آخرون في حادث سير وقع اليوم على الطريق الوطني رقم 10 ببلدية سيقوس بنفس الولاية.

المصدر: واج