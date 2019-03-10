الطارف: إحتراق 5 سيارات و 12 ألف لتر من الوقود بمحشر مصالح الجمارك ببوحجار

شب حريق اليوم الأحد بمحشر مصالح الجمارك الجزائرية ببلدية بوحجار (الطارف) احترق فيه 5 سيارات تحوي كرات الصوف وملابس مستعملة ومستودع يحوي 12 ألف لتر من الوقود، حسب ما علم هذا الأحد من مصالح الحماية المدنية.

وأكد ذات المصدر أن الحريق والذي لم تعرف بعد أسبابه أتلف سيارة سياحية وشاحنة نصف مقطورة وثلاث شاحنات مفصلا أن عناصر وحدة الحماية المدنية بعاصمة الولاية والوحدة الثانوية للذرعان وعين العسل قد تدخلوا بعين المكان حين تلقى الإنذار والسعي لتطويق النيران.

وأشار ذات المصدر أن ألسنة النيران قد أحرقت أيضا 6 آلاف لتر من المازوت و 6 آلاف لتر أخرى من البنزين ولفافات من الملابس المستعملة تم حجزها من طرف مصالح الجمارك خلال العديد من العمليات المراقبة، مشيرا أنه لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية.

وقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح المعنية لتحديد الأسباب الحقيقية لهذا الحادث حسب ما خلص إليه ذات المصدر.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية