ارتفاع حصيلة وفيات الرضع بأحد مستشفيات تونس إلى 12 ضحية

أعلنت وزارة الصحة التونسية ، الاثنين، عن ارتفاع حصيلة وفيات الأطفال الرضع بأحد المستشفيات الحكومية بالعاصمة إلى 12 رضيعا مؤكدة أنه سيتم الكشف عن التحقيقات النهائية في هذه الحادثة في غضون ثلاثة أيام.

وفتحت وزارة الصحة أول أمس السبت تحقيقا عاجلا بعد إعلانها عن وفاة 11 رضيعا ولدوا قبل آجال الولادة الطبيعية رجحت فيه أن تكون الوفيات ناتجة عن "تعفّنات سارية في الدم" تسببت سريعا في هبوط في الدورة الدموية.

وشددت وزيرة الصحة التونسية بالنيابة سنية بالشيخ في مؤتمر صحفي على أن حكومة بلادها "ستحاسب كل من سيثبت إهماله أو تقصيره في هذه الحادثة" مشيرة إلى أن اتجاه التحقيق يميل إلى أن "تعفنات قد مست مستحضرا غذائيا" يقدم لهم، لكنها دعت إلى التريث إلى حين صدور النتائج النهائية للتحقيقات.

ورفضت الوزيرة ما أسمتها بــ "المحاسبة الاستباقية"مشيرة إلى أنّ إيقاف الأطباء المشرفين بقسم التوليد وطب الرضيع في المستشفى الذي سجلت فيه حالات الوفيات لن يحل هذه الأزمة.

من جهة أخرى، أكد مصدر في وزارة الصحة التونسية أن نتائج التحقيق في حادثة وفاة الأطفال الاثني عشر "ستكون جاهزة في غضون ثلاثة أيام" نافيا ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بخصوص ارتفاع حصيلة الضحايا الرضع إلى 35 حالة.

ودفعت حادثة وفاة الأطفال الرضع وزير الصحة التونسي، عبدالرؤوف الشريف، إلى تقديم استقالته أول أمس السبت من منصبه وتم قبولها من قبل يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية. وقرر الشاهد تعيين سنية بالشيخ وزيرة للصحة بالنيابة، مشددا على أنه "سيقع تحميل المسؤولية بخصوص أي تقصير محتمل".