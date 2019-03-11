ناباك 2019 : ولد قدور يتعهد باشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشاريع سوناطراك

تعهد المدير العام لمؤسسة سوناطراك عبدالمؤمن ولد قدور اليوم باشراك المؤسسات الشبابية، في مشاريع الشركة في السنوات القادمة مبديا أسفه على تهميش هذه الفئة التي من شأنها انت تساهم في الاقتصاد الوطني.

وقال ولد قدور لدى افتتاحه الطبعة التاسعة لمنتدى الصناعات البترولية في شمال افريقيا (الناباك) إنه يتعد في الطبعات القادمة باشراك الشباب، المنضويين ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، متأسفا لعدم وجود هذه الفئة في هذه الطبعة.

عرض نموذج لمحطة متنقلة للوقود "جي بي أل سي" من صنع جزائري

ويضم ناباك 2019 نموذج لمحطة متنقلة للتموين بالوقود من صنف "جي بي أل سي" من صنع جزائري.

وقد أنجزت هذه المحطة لأول مرة بالجزائر من طرف المؤسسة الصناعية للنشاطات الصناعية العامة والتي تعد إحدى فروع المجمع الجزائري للصناعات الميكانيكية الملحق لوزارة الصناعة والمناجم حيث أنها جاهزة للوضع في السوق الوطنية وفق ما أبرزه القائمون على جناح العرض لهذه المؤسسة.

وأوضح إطار مكلف بالتسويق لهذه المؤسسة الكائن مقرها بالجزائر العاصمة، حداد علاء الدين، أن "صناعة هذه المحطة للتموين بالوقود من نوع جي بي أل سي يندرج في إطار سياسة الدولة الرامية الى التحول نحو استعمال السيارات لهذا الصنف من الوقود".

ويتعلق الأمر بمحطة مزودة بموزع للوقود ومضخة وخزان فيما تبلغ نسبة الإدماج الوطني الصناعي لهذه الوحدة نحو 80 بالمائة يضيف نفس المصدر مشيرا الى أن معظم هياكل هذه المحطة منجزة محليا كالخزان وعداد التوزيع والهيكل الفولاذي وغيرها بينما تم استيراد مضختها وقطع أخرى".

وتعمل هذه المحطة المتنقلة التي تبلغ طاقتها للتخزين نحو 20 متر مكعب على ضمان الاستمرارية في التموين بالوقود في محطات توزيع الوقود في حالة توقفهاعن الخدمة نتيجة أشغال تهيئة وعصرنة لا سيما بالنسبة للمناطق المعزولة .

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية