سـيدي السعيد: التـغييـر يمـر عـبر حــوار "حكــيـم و بنـــاء"

اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، الاثنين بالجزائر العاصمة، أن التغيير يمر عبر حوار تطبعه "الحكمة" و "بناء حل توافقي".

و أكد الأمين العام للمركزية النقابية في بيان نشر عقب اجتماع الأمانة الوطنية و الأمناء العامون للولايات و الفيدراليات الوطنية أنه "من الواضح أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعتبر الحاجة إلى التغيير ضرورية، على أن يتم ذلك عبر حوار تطبعه الحكمة و بناء حل توافقي يسمح بتشييد جمهورية جديدة وفق طموحات شعبنا و التطلع إلى المستقبل والمحافظة على بلادنا الجزائر".

و في رد فعل على المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ بضعة أسابيع، قال السيد سيدي سعيد أن "بلادنا تعيش لحظة تاريخية و فترة مفصلية في تاريخها المعاصر و الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يعد تشكيلة أساسية في المجتمع الجزائري لن يبقى مكتوف الأيدي أمام هذا الوضع".

و أضاف يقول "الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي سجل نداء المظاهرات لاسيما شبابنا الذين أعربوا، بكل شرعية، عن طموح كبير للجزائر، يحيي الروح الوطنية التي ميزت المسيرات الشعبية و كذا التصرف المسؤول و المهني و المثالي لقوات الأمن".

و أضاف الأمين العام للمركزية النقابية أن "التزام الاتحاد العام للعمال الجزائريين تجاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو ثمرة العديدمن المكاسب الاقتصادية و الاجتماعية المحققة في عالم العمل خلال مسيرة إعادة البناء الوطني في سلام".

وخلص الى القول أن "التعبير الشعبي يعد مثاليا و يتيعن أن يحرص بشدة على تحقيق انتقال سلمي وديمقراطي و هادئ يبقى الفاعل الوحيد فيه هو الشعب الجزائري السيد".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج