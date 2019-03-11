ميهوبي يؤكد تسليم أزيد من 10 آلاف بطاقة فنان عبر الوطن

أكد وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، اليوم الاثنين خلال زيارة عمل إلى ولاية جيجل تسليم أزيد من 10 آلاف بطاقة فنان على مستحقيها عبر الوطن.

و أوضح الوزير بدار الثقافة اعمر أوصديق حيث أشرف على تسليم عدد من بطاقات الفنان على وجوه فنية محلية أن "تعميم الاستفادة من بطاقة الفنان متواصل ليشمل جميع الفنانين"، مضيفا بأنه "ستكون لهم مستقبلا امتيازات أخرى".

و أشاد ميهوبي أيضا بكل الإنجازات التي حققتها الجزائر في المجال الثقافي و حتى المجالات الأخرى في السنوات الأخيرة خاصة "مع استتباب الوضع الأمني و قانون المصالحة الوطنية"، مؤكدا على ضرورة الاعتراف والمحافظة على هذه المكتسبات و "جعل الجزائر فوق كل اعتبار".

و زار الوزير بدار الثقافة معارض متنوعة للفنون التشكيلية والخط العربي و الصناعات التقليدية فضلا عن الجناح الأدبي و إصدارات النخبة الثقافية بجيجل، كما تلقى عرضا حول واقع قطاعه بالولاية ليستمع بعده لإلقاءات شعرية لبعض المواهب الشابة.

و أشرف ميهوبي أيضا على مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون ما بين المديريتين المحليتين للثقافة و الخدمات الجامعية تهدف لإبراز و تشجيع المواهب في الوسط الجامعي بالإضافة إلى التوأمة في البرامج الثقافية.

و كان الوزير قد أكد في مستهل زيارته لهذه الولاية على "ضرورة دعم الفعل الثقافي و الجمعيات الفاعلة بهذه الولاية

" لاسيما وأنها تفتخر –كما قال- بعديد الرموز الأدبية و الثقافية والتاريخية ذائعة الصيت داخل و خارج الوطن أمثال أبو العيد دودو و فرحات عباس و محمد الصديق بن يحيى.

كما عاين وزير الثقافة في أولى محطاته مشروع إنجاز المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بالمدخل الشرقي لمدينة جيجل والذي تقدمت الأشغال بورشته بنسبة 90 في المئة.

و قد تطلب هذا المكسب الثقافي الذي وصفه الوزير ب"الهام" تخصيص أكثر من 355 مليون دج حيث سيضم جناح المكتبة وقاعة المؤتمرات وثلاث قاعات للمطالعة فضلا عن جناح إداري.

و قد ألح الوزير على استغلال هذا الفضاء كما يجب مشددا على ضرورة مواكبة كل التطورات لتلبية الاحتياجات الثقافية باعتبار هذه المكتبة ستكون مركز استقطاب دائم للناشطين فيه والمهتمين به.

واطلع السيد ميهوبي بنفس الموقع على أشغال إنجاز المسرح الجهوي الذي خصص له 730 مليون دج حيث أكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المعمول بها في بناء مثل هذه المرافق لاستغلاله مستقبلا في أنشطة ثقافية واسعة مشددا أيضا على تفعيل دور هذا المسرح الجهوي عند استلامه بهذه الولاية الساحلية.

وأشرف الوزير خلال هذه الزيارة كذلك على تدشين المقر الجديد لمديرية الثقافة بالولاية.