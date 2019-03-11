وزارة الصحة توصي بتلقيح الأطفال ضد الحصبة وتؤكد على توفره

أكدت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، اليوم الاثنين، على ضرورة تلقيح الأطفال ضد الحصبة طبقا للرزنامة الوطنية، مشيرة إلى "توفر" هذا اللقاح على مستوى جميع الهياكل الصحية.

و في بيان متعلق بالوضع الوبائي لداء الحصبة، ذكرت وزارة الصحة بأن التلقيح الأول يكون في سن 11 شهرا و الثاني في 18 شهرا، معربة عن أسفها لتسجيل، منذ يناير 2019، "حالات متفرقة" من الحصبة في بعض الولايات.

و يتعلق الأمر برضع يقل عمرهم عن سنة و بالتالي غير مؤهلين للتلقيح و ببالغين أيضا حسب ذات المصدر الذي ألح على ضرورة "اتخاذ إجراءات تهدف إلى تفادي اتصال الأشخاص المرضى بغيرهم" علما أن الحالات المسجلة "عائلية أساسا".

كما أعلنت الوزارة عن "اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للتكفل بالحالات المتفرقة في إطار المخطط الوطني لمواجهة داء الحصبة".

من جهة أخرى، أشارت وزارة الصحة التي أكدت أن الحصبة " قد تتسبب في تعقيدات خطيرة قد تفضي إلى موت أطفال غير ملقحين" إلى أن "التلقيح وحده الكفيل" بمنع انتقال هذا المرض الذي يعتبر "الأكثر انتقالا" من بين الإصابات لدى الرضع و الأطفال الصغار.

و خلص بيان الوزارة إلى أن " تلقيح طفلنا يعني حمايته و حماية الآخرين".