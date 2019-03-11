وهران : حجز أزيد من مليار سنتيم من الأوراق النقدية المزورة

تمكنت مصالح الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالسانية (وهران) من حجز 3ر10 مليون دج من الأوراق النقدية المزورة في عملية سمحت أيضا بتفكيك شبكة وطنية تنشط في هذا المجال الإجرامي, حسبما علم الاثنين لدى هذه الهيئة الأمنية.

واستغلالا لمعلومات وردت الى أفراد ذات الكتيبة مفادها وجود شبكة تختص في تزوير العملة والتي تكون قد وضعت الأوراق النقدية المزورة في شبكة التداول بوادي تليلات (جنوب وهران), أوقف الدركيون بالتنسيق مع زملاءهم بفرقة الدرك الوطني لطافراوي أحد عناصر الشبكة والذي ضبطت بحوزته أوراق من فئة 2.000 دج مزورة.

ومواصلة للتحريات وفي إطار تمديد الاختصاص الإقليمي تم توقيف شخص ثان متورط ضمن نفس الشبكة بالبويرة والذي تم ضبط داخل مسكنه اثر عملية تفتيش على قيمة مالية مزورة تقدر بنحو 3ر10 مليون دج مشكلة من أوراق نقدية مزورة من فئة ألفي دج مخبأة داخل علية كرتونية تحسبا لتسليمها لشخص معين.

كما ضبط الدركيون المحققون داخل نفس المسكن عتاد خاص بتزوير العملة على غرار جهاز للإعلام الآلي وآلة للطبع وجهاز سكانير وأوراق مجهزة للتزوير وحبر. وأشار نفس المصدر الى أن الموقوفين سيتم إحالتهم أمام العدالة على مستوى المحكمة المختصة إقليميا.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج