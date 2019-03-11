الرئيس بوتفليقة يصدر 3 مراسيم رئاسية ويقبل استقالة الوزير الأول أحمد أويحي

أمضى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا الاثنين 11 مارس 2019 المراسيم الرئاسية الآتية :

أويحيى يقدم استقالته للرئيس بوتفليقة

كما استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة الوزير الأول أحمد أويحيى الذي قدم له استقالته.

و بهذه المناسبة شكر رئيس الدولة أويحيى على الجهود التي بذلها أثناء أداء مهامه.

الرئيس بوتفليقة يستقبل الفريق أحمد قايد صالح

كما استقبل رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح.

وخلال هذا اللقاء، قدم الفريق أحمد قايد صالح تقريرا حول الوضع الامني على المستوى الوطني لاسيما على طول الحدود.

الرئيس بوتفليقة يستقبل الأخضر براهيمي

كما استقبل رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الدبلوماسي الجزائري ووزير الشؤون الخارجية الأسبق، الأخضر ابراهيمي.

وفي تصريح للصحافة عقب الاستقبال، أكد ابراهيمي أن هذه الزيارة هي زيارة مجاملة قائلا "كان لي الشرف أن استقبل من قبل الرئيس بوتفليقة بعد عودته

من العلاج من سويسرا حتى أطمئن على صحته وأوضاعه"، مضيفا أنه "نظرا للوضع الذي تمر به البلاد أخبرني ببعض القرارات الهامه الذي هو بصدد اتخاذها".

وعبر ابراهيمي عن تفاؤله من هذا الحديث "وأن صوت الجماهير وخاصه منها الشباب مسموع" لافتا أن "مرحلة جديدة بناءة ستبدأ في مستقبل قريب ستعالج

الكثير من مشاكلنا".

وأضاف في نفس السياق أن "الشباب الذين خرجوا في شوارع بلدنا تصرفوا بمسؤوليه أثارت اعجاب الجميع في الداخل والخارج"، داعيا الى "الاستمرار في التعامل مع

بعضنا البعض بهذه المسؤولية والاحترام المتبادل وأن نحول هذه الازمه الى مناسبة بناء وتشييد".

كان آخر منصب شغله السيد إبراهيمي هو مبعوث الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية إلى سوريا قبل أن يستقيل منه نهاية مايو 2014.

يعتبر السيد ابراهيمي حاليا عضوا بكل من مجموعة حكماء الاتحاد الافريقي و لجنة الحكماء التي أسسها الراحل نيلسون مانديلا

المصدر : الإذاعة الجزائرية