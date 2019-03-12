التجمع الوطني الديمقراطي يعلن عن مساندته للإجراءات التي وردت في رسالة رئيس الجمهورية

أعلن التجمع الوطني الديمقراطي هذا الاثنين عن مساندته للإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في رسالته الموجهة للامة والرامية الى تحضير البلاد لمواجهة تحديات المستقبل والاستجابة لتطلعات شباب الجزائر.

وأوضح الحزب في بيان له أن هذه الرسالة حملت "العديد من التأكيدات والمزيد من التوضيحات على أن الحرص الوحيد للمجاهد عبد العزيز بوتفليقة هو تحضير البلاد لمواجهة تحديات المستقبل والاستجابة لتطلعات شباب الجزائر".

واضاف البيان أنه "بعد قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية وتحديد رزنامة مسبقة لعقد الندوة الوطنية للتوافق وكذا التأكيد على تأسيس هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات المقبلة, فإن التجمع الوطني الديمقراطي يعلن عن مساندته لهذه الإجراءات ويناشد جميع أطياف الطبقة السياسية للمشاركة في هذا النهج السياسي المعلن عنه والذي يلتقي في الكثير من نقاطه مع مطالب ما فتئت المعارضة تناشد بها".

كما يدعو الحزب جميع المواطنين والمواطنات ولاسيما الشباب منهم الى "المساهمة في بسط السكينة والاستقرار في جميع ربوع الوطن والتحلي بالحيطة والحذر تجاه كل ما يمس باستقرار بلادنا".

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية