توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الارهابية وتدمير مخبأ للإرهابيين بكل من بومرداس وسكيكدة

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي أمس الاثنين بولاية بومرداس،عنصري دعم للجماعات الإرهابية وعنصر آخر بولاية سكيكدة مع تدمير مخبأ للإرهابيين، حسب ما افاد به الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 11 مارس 2019 ببومرداس/ن.ع.1، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية، في حين تم توقيف عنصر آخر وتدمير مخبأ للإرهابيين يحوي مواد غذائية وأغراض مختلفة بسكيكدة/ن.ع.5 ".

وفي نفس السياق وإثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بعين قزام/ن.ع.6، "كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مخبأ يحوي على كمية كبيرة من الذخيرة تُقدر بـ(2059 طلقة) من مختلف العيارات".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني "سبعة (07) تجار مخدرات وضبطت (10) كيلوغرام من الكيف المعالج و(2629) قرص مهلوس بكل من وهران ومستغانم/ن.ع.2 وباتنة/ن.ع.5، في حين تم حجز (2148) وحدة من مختلف المشروبات بالوادي/ن.ع.4 ".

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي "سبعة (07) منقبين عن الذهب وضبطت (05) مولدات كهربائية و(05) مطارق ضغط بتمنراست/ن.ع.6، فيما تم توقيف (40) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين قزام"

﻿المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج