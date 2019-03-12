بدوي يستلم مهامه الجديدة كوزير أول

استلم نور الدين بدوي اليوم الثلاثاء مهامه الجديدة كوزير أول، وذلك خلال مراسم تسليم المهام مع الوزير الأول السابق السيد أحمد أويحيى بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة.

وفي تصريح للصحافة عقب مراسم تسليم المهام، أعرب السيد بدوي عن "امتنانه وتقديره" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على "الثقة الكبيرة" التي حظاه بها، متعهدا بـ"العمل جاهدا لأن أكون في مستوى هذه الثقة".

كما قدم الوزير الأول "تحية خاصة" للسيد أويحيى، مثمنا "كل المجهودات التي بذلها خدمة للجزائر".

ومن جانبه، أعرب السيد أويحيى عن "شكره و عرفانه" لرئيس الجمهورية على "الثقة" التي وضعها فيه، وأشاد بـ"السند القوي" الذي وجده من طرف الرئيس بوتفليقة طوال فترة توليه لمنصبه كوزير أول.

وهنأ السيد أويحيى الوزير الأول على الثقة التي وضعها فيه رئيس الدولة متمنيا له النجاح في مهامه، كما أكد أن "السيد بدوي غني عن التعريف ولديه مسار طويل"، مضيفا "كان لي شرف التعامل معه طيلة حوالي 20 شهرا يدا بيد".

المصدر: وأج