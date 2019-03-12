ريال مدريد يعين زيدان مدربا للفريق خلفا لسولاري

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني عن تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الأول لكرة القدم بعد إقالة سانتياغو سولاري اثر انهيار موسم بطل أوروبا خلال أسبوع واحد.

وأضاف ريال مدريد في بيان "اجتمع مجلس الإدارة اليوم (الاثنين) وقرر إنهاء العقد الذي يربط النادي بسانتياغو سولاري كمدرب للفريق الأول مع تقديم عرض له في نفس الوقت بالبقاء في النادي".

وتابع "عين مجلس الإدارة زين الدين زيدان كمدرب جديد وسيوكل له مهمة إدارة الفريق على الفور خلال ما تبقى من الموسم وخلال المواسم الثلاثة المقبلة حتى 30 جوان 2022".

وفاز الفرنسي زيدان بلقب رابطة أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية مع ريال مدريد في انجاز لا سابق له قبل ان يستقيل في ماي الماضي. وأقيل بديله يولين لوبتيغي في أكتوبر الماضي ليتم تعيين سولاري الذي استمر أربعة أشهر فقط في المنصب.

وخرج ريال أيضا من رابطة أبطال أوروبا بخسارته أمام اياكس أمستردام في إياب الدور ثمن النهائي يوم الثلاثاء الماضي 1-4 رغم الفوز في مباراة الذهاب في هولندا 2-1. كما تعرض الفريق إلى هزيمتين متتاليتين محليا أمام الغريم التقليدي برشلونة ليخرج من نصف نهائي كأس ملك اسبانيا ويتأخر في سباق البطولة بفارق 12 نقطة.