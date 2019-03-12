صالون إيكيب أوتو ألجيريا: العقار الصناعي هاجس يؤرق المستثمرين

اشتكى المشاركون في الصالون الدولي "إيكيب أوتو ألجيريا" الخاص بتجهيزات وكماليات السيارات في طبعته الثالثة عشرة، المقام بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، منذ الأثنين، من مشكلة العقاري الصناعي الذي اعتبروه عقبة كبيرة أمام المستثمرين وهاجسا كبيرا يخنق طموحاتهم في تجسيد مشاريعهم الإستثمارية.

ويرى عبداللطيف سحابي مدير مؤسسة خاصة في أجهزة المرآب وخدمات إطارات السيارات أن تكلفة الوعاء العقاري توازي أو تفوق أحيانا تكلفة المشروع نفسه، وهو ما يعرض الأخير للفشل وربما عدم التجسيد أصلا، مضيفا أن المستثمرين الجزائريين ورجال الأعمال لا يخيفهم نقل التكنولوجيا من الخارج لبلادنا قدر ما يرهقهم التكاليف الباهضة للعقار الصناعي، مبرزا أن تكلفة شراء وعاء بمساحة ألف متر مربع تساوي تكلفة المشروع نفسه.

من جانبه يرى سامي باسلي المدير التجاري لمؤسسة "إي صابرين" الممثل الرسمي لمؤسسة غودرايد أن صالون "إيكيب أوتو ألجيريا" يقدم خدمات ما بعد البيع بأسعار تنافسية وتوسيع الخدمات.