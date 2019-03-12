في ذكرى وفاته الـ 60 مختصون يؤكدون: العلامة الورتيلاني من أهم الشخصيات التي خدمت القضية الجزائرية في الخارج

تحل هذا الأربعاء الذكرى الستون لوفاة العلامة الشيخ فوضيل الورتيلاني أحد أبرز أعلام الحركة الوطنية وأحد مؤسسي جمعية العلماء المسلمين .

ولد العلامة الفضيل الورتيلاني في الجزائر سنة 1906، حفظ القرآن الكريم و تلقَى تعليمه في المدارس التي افتتحها العلامة "عبد الحميد بن باديس" في مدينة قسنطينة.

حرص الورتيلاني على التعريف بالقضية الجزائرية وبأبشع الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في حق الجزائريين في المشرق العربي.

وفي تصريح للقناة الأولى اعتبر الأستاذ في التاريخ المعاصر سعيد بورنان أن الورتيلاني يعد من أهم الشخصيات الجزائرية التي خدمت القضية الجزائرية بالخارج فيما يؤكد عبد النور آيت بعزيز باحث من جامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة ولاية عين الدفلى وجود وثائق هامة عن شخصية الورتيلاني في الأرشيف الفرنسي لم تنشر من قبل.

المصدر : الإذاعة الجزائرية