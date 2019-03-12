الشركة الجزائرية لصناعة السيارات "مرسيدس بنز" : تسليم أكثر من 1.000 سيارة لهيئات ومؤسسات

قامت الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة "مرسيدس بنز" لعين بوشقيف (ولاية تيارت) هذا الثلاثاء بتسليم 1.001 سيارة لعدد من الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة وهي أكبر دفعة من المركبات يتم تسليمها من طرف الشركة, حسبما أفاد به رئيس مجلس الإدارة لهذه الشركة التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح العميد إسماعيل كريكرو الذي أشرف على هذه العملية أنه تم تسليم 1.001 سيارة من صنف ج رباعية الدفع و "سبرنتر" بما فيها سيارات ميدان وسيارات لنقل الأشخاص والبضائع وسيارات إسعاف وسيارات إطفاء وغيرها وهي أول عملية تسليم لسنة 2019 والأكبر منذ بداية الإنتاج سنة 2014 حيث تم إنتاج 15 ألف سيارة من الصنفين مختلفة الاستعمالات منها 14 ألف تم تسويقها.

و أبرز نفس المسؤول أنه "سيتم الانطلاق قريبا في إنتاج سيارة "سبرنتر" الجديدة بمعايير وقدرة أفضل خاصة في جانب الإلكترونيك وهي السيارة التي انطلقت الشركة الألمانية الأم في إنتاجها منذ أشهر فقط والتوقف نهائيا عن إنتاج سبرنتر الحالية".

و ذكر أن "قدرة إنتاج الشركة تصل إلى 2.000 سيارة رباعية الدفع سنويا وهو التعداد الذي ينتج منذ سنة 2016, فيما تقدر قدرة إنتاج المصنع من سيارة "سبرنتر" بـ 6.000 سيارة سنويا إلا أن الإنتاج الحقيقي وصل إلى 3.500 سيارة سنويا وذلك حسب الطلب".

و تم التوقيع على عملية تسليم المركبات اليوم بمقر الشركة من طرف جمال محيوت المدير العام للشركة الجزائرية لتسويق وتوزيع السيارات من علامة "مرسيدس بنز" وممثلي مختلف الهيئات المستلمة والمتمثلة في المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية ومديريتي الإدارية المحلية لولايتي تبسة وتيسمسيلت إضافة إلى شركات عمومية منها سوناطراك والمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى و بريد الجزائر وعدد من المؤسسات الخاصة .

و أكد محيوت أثناء كلمة ألقاها بالمناسبة أن "الشركة الجزائرية لتسويق وتوزيع السيارات من علامة مرسيدس بنز تقوم حاليا بتحضير الهياكل القاعدية وتكوين الموارد البشرية لفتح خلال السداسي الثاني من السنة الجارية ورشات الصيانة والتصليح في إطار خدمة ما بعد البيع عبر كامل التراب الوطني للمركبات من علامات مرسيدس بنز حيث يتم حاليا تكوين تقنيين وتقنيين سامين و مهندسين في تخصصات الكهروميكانيك والالكتروميكانيك والميكانيك والالكتروتقني".

من جهته أشار المدير العام للشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس-بنز لعين بوشقيف (تيارت), كريم خروبي, إلى أن "الجديد في منتجات الشركة هو تجهيز سيارات إسعاف رباعية الدفع خاصة بالمناطق الوعرة حيث يتم الطلب عليها من طرف ولايات الجنوب وأقصى الجنوب".

و للتذكير فإن الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز لعين بوشقيف قد تم تدشينها من طرف نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح يوم 24 أكتوبر 2014.