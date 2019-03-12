كأس الجزائر-الدور ربع النهائي : شباب قسنطينة و مولودية وهران يتعادلان بنتيجة (1-1)

تعادل شباب قسنطينة و مولودية وهران بنتيجة (1-1)، الشوط الأول (0-0) لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لمنافسة كأس الجزائر لكرة القدم، جمع بينهما اليوم الثلاثاء بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وسُجل الهدفان في الدقائق العشرة الأخيرة حيث بادر الزوار بافتتاح باب التسجيل عن طريق المؤذن (د 80) قبل أن يعدل بلقاسمي النتيجة لشباب قسنطينة النتيجة في الدقيقة (89) محافظا على حظوظه في لقاء الإياب المقرر يوم الجمعة 29 مارس بملعب أحمد زبانة بوهران. ويعتبر هذا اللقاء هو الأخير لمرحلة الذهاب على أن تلعب المباريات المتبقية من مرحلة الإياب يومي 28 و 29 مارس.

وكان نادي بارادو قد سجّل يوم السبت الماضي تعادلا ثمينا (0-0) على ميدان شبيبة بجاية المنتمية للرابطة المحترفة الثانية، في الوقت الذي حقق فيه نصر حسين داي الفوز على جاره شباب بلوزداد وذلك يوم 19 فيفري الماضي (1-0).

و كان وفاق سطيف أول من تأهل للدور نصف النهائي على حساب اتحاد عنابة، حيث حوّل هزيمته في الذهاب بعنابة (2-0) إلى فوز عريض في سطيف بنتيجة (4-0).

الثلاثاء 12 مارس:

قسنطينة: شباب قسنطينة - مولودية وهران 1-1

مباريات لعبت:

اتحاد عنابة - وفاق سطيف 2-0

شباب بلوزداد - نصر حسين داي 0-1

بجاية: شبيبة بجاية - نادي بارادو 0

-0

-- مرحلة الإياب--

الأربعاء 27 فيفري:

وفاق سطيف - اتحاد عنابة 4-0 (تأهل وفاق سطيف)

الخميس 28 مارس:

ملعب 5 جويلية (الجزائر) : نصر حسين داي - شباب بلوزداد

الجمعة 29 مارس:

ملعب عمر حمادي (الجزائر) : نادي بارادو - شبيبة بجاية

ملعب أحمد زبانة (وهران) : مولودية وهران - شباب قسنطينة.