الرابطة المحترفة الثانية -الجولة الـ 25: وداد تلمسان يقفز إلى الوصافة واتحاد الحراش يتنفس قليلا

قفز فريق وداد تلمسان الى المركز الثاني في سلم ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، عقب إجراء مباريات الجولة الـ 25، اليوم الثلاثاء، والتي شهدت أيضا تحقيق اتحاد الحراش لفوز ثمين في سباق البقاء، بينما عرفت تراجع اتحاد بسكرة وتأزم وضعية رائد القبة في أسفل الترتيب.

ولم يترك وداد تلمسان أي فرصة للضيف جمعية وهران وفاز عليه (2-1) مما سمح له بالارتقاء إلى الصف الثاني رافعا رصيده الى 42 نقطة، اما الجمعية فتتواجد في المركز 14 بـ 25 نقطة.

بالمقابل، تراجع فريق اتحاد بسكرة إلى المرتبة الرابعة (40ن) اثر خسارته أمام مضيفه اتحاد الحراش بهدف نظيف سجل في آخر رمق من اللقاء، مما سمح لـ"الحراشية" بالتنفس قليلا والصعود إلى الصف 13 بـ 25 نقطة.

من جهته، عاد أولمبي الشلف بتعادل ثمين من سكيكدة أمام الشبيبة المحلية (0-0)، لكن "الشلفاوة" يتراجعون الى المرتبة الثالثة ب41 نقطة، في حين يبدو ان موسم أبناء "روسيكادا" انتهى باكرا حيث يحتلون المركز 11 بمجموع 31 نقطة رفقة ترجي مستغانم.

من جهته حقق سريع غليزان فوزا ثمينا على ضيفه امل بوسعادة ب(2-1)، وهي النتيجة التي تسمح لـ"الرابيد" بالبقاء في المرتبة الرابعة رفقة اتحاد بسكرة ومولودية العلمة ب40 نقطة لكل منهم، في حين، يتواجد "البوسعادية" في المرتبة السابعة ب35 نقطة.

وحققت مولودية العلمة (40 ن) انتصارا صعبا على الضيف رائد القبة بهدف يتيم، وهي الخسارة التي لا تخدم النادي العاصمي البتة، كونه يدخل المنطقة الحمراء محتلا المرتبة ما قبل الاخيرة بـ 24 نقطة.

من جهتهما، استغل فريقا مولودية سعيدة وترجي مستغانم فرصة استقبالهما لكل من اتحاد البليدة وأمل بوسعادة ليفوزا عليهما ب(1 - 0) و (2 -1) على التوالي.

ويبتعد الفريقان عن المناطق الخطرة ويعززان بقائهما في حظيرة القسم الثاني، حيث يتواجد الترجي في الصف العاشر ب31 نقطة أما المولودية فتحتل المركز 12 بـ 29 نقطة وبفارق أربع نقاط عن أول المهددين بالنزول.

وتختتم الجولة يوم غد الأربعاء، عندما يستقبل المتصدر نجم مقرة (44ن) فريق شبيبة بجاية المركز8، 34ن) وذلك ابتداء من الساعة (15.00).