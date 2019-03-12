مقتل شاب فلسطيني وإصابة 40 آخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي

قتل شاب فلسطيني اليوم الثلاثاء وأصيب 40 آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة "سلفيت" شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن محمد جميل شاهين (23 عاما) أصيب بجراح حرجة في الصدر خلال المواجهات مع قوات الاحتلال ، قبل أن يعلن عن استشهاده بعد ساعة من إصابته.

وأفادت الطواقم الطبية بالهلال الأحمر، بأنها تعاملت ميدانيا مع 40 اصابة بالمطاط والغاز المسيل للدموع خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في سلفيت .

واستولت قوات الاحتلال التي داهمت المدينة بأعداد كبيرة وتمركزت على مفارق بعض الطرق، على عدد من كاميرات المراقبة من المنشآت والمحال التجارية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن استشهاد ياسر فوزي الشويكي برصاص الاحتلال في منطقة واد الحصين شرق مدينة الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، الأمر الذي نفته عائلته.