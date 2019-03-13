انطلاق الطبعة الرابعة لصالون الحج والعمرة بقصر المعارض بمشاركة قوية لوكالات السياحة والخدمات

انطلقت هذا الثلاثاء بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة فعاليات صالون الحج والعمرة في طبعته الرابعة بمشاركة حوالي 60 وكالة سياحة واسفار معتمدة وثمانية متعاملين سعوديين متخصصين في الاسكان والاعاشة والنقل.

وقد اعتبر المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة الذي اشرف على افتتاح الصالون ان هذا الاخير "محطة من برنامج التحسيس الجواري الذي ينظمه الديوان كل سنة ليتيح خلاله الفرصة لمختلف الشركاء والفاعلين لتقديم احسن الخدمات في مجال التكفل بالحجاج".

ويعد صالون الحج والعمرة الذي يرمي الى الانفتاح على المجتمع وعلى المعنيين بالحج على وجه الخصوص فرصة للعارضين من وكالات سياحية ومتعاملين لعرض خدماتهم على الزوار.

ووصف رئيس بعثة الطبية المرافقة للحجاج الجزائرييين الدكتور دحمان محمود في تسجيل للقناة الاولى ان الادوية الخاصة بالامراض المزمنة سترسل الى القباع المقدسة 15 يوما قبل انطلاق اول رحلة مشيرا الى ان البعثة الطبية ستتكون من 115 مؤطرا طبيا بين طبيب مختص وعام وممرضين .

ويشمل الصالون عدة فضاءات متنوعة اهمها عرض خدمات مصالح مديرية نشاط الحج والعمرة لإبراز الاجراءات المتعلقة بالحج والعمرة وكذا الخدمات العمومية في مجال تنظيم عمليتي الحج والعمرة بالإضافة الى خدمات وكالات السياحة والاسفار المعتمدة والناشطة في مجال الحج والعمرة.

كما تم تخصيص مساحة للتدريب والتكوين العملي على اداء مناسك الحج والعمرة باستعمال المجسمات والوسائل التوضيحية, بالإضافة الى تقديم دروس ومحاضرات في مجال الارشاد الديني.

وينتظر ان يتم تنظيم مسابقة دينية خاصة بالعائلات ومسابقة اخرى الكترونية خاصة برواد الفيسبوك وتنظيم قرعة يومية للفوز بعمرة مجانية ولقاء دراسي خاص بالوكالات السياحية.

المصدر : القناة الاولى