طارق زروقي للإذاعة : مستقبل المجتمع المدني سيتغير نهائيا في المرحلة القادمة

عبرالناشط في المجتمع المدني ورئيس مؤسسة ناس الخير طارق زروقي عن تفاؤله لمستقبل الشباب و المجتمع المدني في المرحلة القادمة .

وقال طارق زروقي لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى " أظن أن دوائر صنع القرارقد فهمت مطالب و انشغالات الشباب وأن الوزير الأول على اطلاع كاف بقضايا و نقائص هذه الفئة" مذكرا بالورشات التي تم فتحها قبل الحراك الشعبي مع وزارة الداخلية لإعادة النظر في قانون 12.06 المتعلق بالجمعيات وجعله أكثر ملائمة مع الاحتياجات الميدانية وكذا دراسة ظاهرة الحرقة.

و تساءل زروقي في هذا السياق عن وضع 15 ألف جمعية معتمدة في الجزائرقائلا" أين هي أغلب هذه الجمعيات التي لا تقدم حصيلة نشاطها المعنوي ولا المالي" موضحا أن الحراك الشعبي الذي شهدته بلادنا كشف أوراقها عندما غاب المجتمع المدني المحترف و الذي يفترض أن يؤطر هذه الديناميكية الشعبية ويستقطب النخبة الشبابية ويقترحها .

وبعد أن حيا وعي الشباب الجزائري الذي وصفه بصمام الأمان لوطنه نبه الناشط في المجتمع المدني إلى رغبة الشباب في إيجاد فرصته التي طالما بحث عنها لإثبات ذاته مشددا على أهمية إعادة هيكلة المجتمع المدني وإعطاءه الطابع العلمي الأكاديمي حتى يصبح خزانا لنخبة الشباب في المستقبل والتي ستساهم في تسيير شؤون البلاد.

كما تأسف ضيف الأولى في هذا الإطار لتأخر تفعيل المجلس الأعلى للشباب الهيئة الاستشارية التي كان دورها سيكون أساسيا في هذه المرحلة بعد تزكيته في تأطير الحراك لبناء سياسة عامة تتطابق مع إشكالية الشعب .

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية / راضية زرارقة