كشف مخبأ للاسلحة والذخيرة الحربية قرب الشريط الحدودي بولاية أدرار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء إثر قيامها بالبحث والتفتيش قرب الشريط الحدودي بولاية أدرار مخبأ يحتوي على عدة انواع من الأسلحة والذخيرة حسب ما افاد به الاربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوضح المصدر ذاته أنه " في إطار مكافحة الإرهاب وإثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بالقطاع العسكري أدرار بالناحية العسكرية الثالثة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس 12 مارس 2019، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على ما يلي:

- (01) مدفع عيار 106 ملم مزود بجهاز تسديدM90

- (01) رشاش ثقيل عيار 12.7 ملم، مع مخزن ذخيرة

- (01) رشاش من نوع PKT

- (01) رشاش من نوع RPK، مع مخزن ذخيرة

- (01) بندقية رشاشة من نوع FMPK، مع سلسلتي (02) ذخيرة

- (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف مع ثلاثة (03) مخازن ذخيرة

- (02) بندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف

- (01) بندقية قناصة

- (02) قذيفتين للقاذف الصاروخي SPG-9

- (12) صمامة خاصة بالهاون عيار 120 ملم

- (18) صمامة خاصة بالهاون عيار 82 ملم

- (79) لغم مضاد للأفراد

- (602) طلقة من مختلف العيارات.

وتأتي هذه العملية النوعية لتؤكد مرة أخرى على اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد، يضيف البيان.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج