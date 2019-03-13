تويوتا تكشف عن سيارة ذاتية القيادة مخصصة للذهاب للقمر

كشفت تويوتا Toyota عن أول صور تستعرض مركبتها الفضائية ذاتية القيادة، التى تعمل بالطاقة الشمسية، والتى سيتم إرسالها قريباً إلى القمر.

تعاونت شركة السيارات مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) لتطوير سيارة مضغوطة قادرة على حمل رواد فضاء إلى سطح القمر دون الحاجة إلى سترات فضائية، كما يمكن استخدامها لاستكشاف ما يزيد عن 10000 كيلومتر من مساحة القمر، إذ تهدف JAXA إلى إطلاقها في عام 2029.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" Daily mail البريطانى، قال هيروشى ياماكاوا رئيس JAXA هذا الثلاثاء إن المركبات المأهولة ذات الكبائن المضغوطة هى عنصر سيلعب دورًا مهمًا في استكشاف سطح القمر بالكامل.

وستسمح المقصورة المضغوطة للمركبة بنقل رواد الفضاء عبر مسافات أكبر على سطح القمر، كما تم تصميم سيارة تويوتا، التي تم الكشف عنها في فيديو جديد وسلسلة من الصور اليوم، لحمل اثنين من رواد الفضاء، كما ستعمل بتكنولوجيا الطاقة الشمسية وخلايا الوقود.

ويبلغ طول السيارة المضغوطة ستة أمتار وارتفاعها 3.8 أمتار، أو ما يقارب حجم اثنين من سيارات نقل الركاب الصغيرة، وعلى الرغم من أنها تهدف إلى حمل شخصين، إلا أن تويوتا تقول إنها يمكن أن تناسب أربعة أشخاص في حالات الطوارئ.