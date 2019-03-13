تسوية النزاع في الصحراء الغربية: الجزائر تتلقى دعوة للمشاركة في المائدة المستديرة الثانية بسويسرا

وجه مبعوث منظمة الأمم المتحدة هورست كوهلر هذا الثلاثاء دعوة للجزائر بصفتها بلدا جارا للمشاركة في المائدة المستديرة الثانية حول الصحراء الغربية المحتلة المزعم عقدها يومي 21 و 22 مارس بسويسرا, حسب مصادر مقربة من الملف.

و سيعقد الاجتماع المنظم تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة بقصر لو روزي ببورسين بالقرب من جنيف.

كما دعا الوسيط الأممي الثلاثاء طرفي النزاع المغرب و جبهة البوليساريو و كذا موريتانيا كثاني بلد جار.

و تنظم المائدة المستديرة الجديدة وفقا للقرار 2440 لمجس الأمن الذي أعرب عن مساندته لبعث المفاوضات حول الصحراء الغربية.

و أكدت ذات المصادر أن الرئيس الألماني السابق أعرب عن أمله في تعزيز "الحركية الايجابية" التي استحدثتها المائدة المستديرة الأولى المنعقدة يومي 5 و6 ديسمبر بجنيف و التي تمثل حسبه "انطلاقة جديدة في البحث عن حل سياسي مستديم يقبله الطرفان من شأنه تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره".

و كان المبعوث الاممي قد أبدى تفاؤلا عقب الاجتماع الأول بجنيف, حيث أكد أنه "من الممكن" إيجاد حل سلمي في الصحراء الغربية.

و تبقى هناك عراقيل يجب تجاوزها لوضع مسار السلام نهائيا على الدرب الصحيح على غرار عروض إجراءات الثقة التي رفضها المغرب خلال اجتماع جنيف.

و قد رد الطرف المغربي سلبا على عروض جبهة البوليساريو بتحرير المعتقلين السياسيين و السماح لملاحظي حقوق الإنسان بالقدوم إلى الأراضي المحتلة و وضع حد لنهب الموارد الطبيعية.

و هو رفض اعتبرته جبهة البوليساريو كدليل "على أن المغرب لا يولي اهتماما لتحقيق تقدم في المسار".

و يتم الضغط على طرفي النزاع بغية تحقيق تقدم قبل انتهاء عهدة المينورسو يوم 30 أفريل 2019.

و صرحت الولايات المتحدة التي حررت عدة لوائح حول الصحراء الغربية في نهاية أكتوبر عقب المصادقة على قرار تمديد عهدة المينورسو أنه لا يمكن بقاء الوضع السائد في الصحراء الغربية على حاله و يتعين على طرفي النزاع المغرب و الصحراء الغربية التمسك بالمفاوضات إلى غاية إنجاح المسار السياسي.

و كان نائب الممثل الأمريكي لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهان, قد أكد انه على مجلس الأمن أن يقدم "دعمه للمبعوث الشخصي, كوهلر, في جهوده الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل و مستديم يقبله الطرفان من شأنه تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير".

المصدر: واج