المجلس دستوري: الفصل في صحة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية أصبح بدون موضوع

أعلن المجلس الدستوري, اليوم الاربعاء في بيان له عقب اجتماعه, أن الفصل في صحة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية الذي كان مقررا في 18 أبريل المقبل "أصبح بدون موضوع" وذلك بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 11 مارس الجاري المتضمن سحب أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية.

وجاء في البيان أن " المجلس الدستوري اجتمع يومي 12 و13 مارس سنة 2019 و قرر أن الفصل في صحة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية الذي كان مقررا في 18 أبريل 2019ي أصبح بدون موضوع بموجب المرسوم الرئاسي رقم 19-92 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 و المتضمن سحب أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية وأن ملفات المترشحين الواحد والعشرين (21) لانتخاب رئيس الجمهورية المُودعة لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري تُحفظ في أرشيف المجلس".

وأوضح المجلس الدستوري أنّ "قراره الصّادر بهذا الشأن يُبلَّغ إلى المعنيين ويُنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية", يضيف البيان.

وذكر المجلس الدستوري أن هذه القرارات جاءت بناء على أحكام الدستور وبمقتضى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وعلى المرسوم الرئاسي رقم 19-92 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن سحب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19-08 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية.