برشلونة و ليفربول آخر المتأهلين لربع نهائي رابطة أبطال أوروبا

14/03/2019 - 08:15

تأهل كل من فريق برشلون الاسباني و ليفربول الانجليزي إلى الدور ربع الهائي لرابطة أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزهما على التوالي على ليون الفرنسي (5-1) و بارين ميونيخ (3-1) الأربعاء في الدور ثمن النهائي .

وكانت مبارتا الذهاب انتهتا بنتيجة (0-0 ).

و ستجري قرعة الدور ربع النهائي و نصف النهائي  يوم الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسويسرا .

فيما يلي النتائج الكاملة  للدور ثمن النهائي

دورنموند (ألمانيا) - توتنهام(انجلترا)                           0-3    0-1

ريال مدريد (اسبانيا) -  اياكس امستردام( هولندا)          2-1    1-4

بورتو (البرتغال) - روما (ايطاليا)                                  1-2     3-1 (بعد الوقت الاضافي)

باريس سان جرمان فرنسا) -  مانشتر يونايتد (انجلترا)     2-0    1-3

مانشستر سيتي (انجلترا) - شالك (04) (المانيا)             3-2    7-0

جوفاتوس توران (ايطاليا) - اتلتيكو مدريد (اسبانيا)         0-2     3-0

برشلونة (اسبانيا) - ليون (فرنسا)                               0- 0      5-1

بارين ميونيخ (المانيا) - ليفربول (انجلترا)                     0-0     1-3 .

ملاحظة: الفرق المتأهلة تحتها سطر

أوسمة:

رياضة, كرة القدم

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