برشلونة و ليفربول آخر المتأهلين لربع نهائي رابطة أبطال أوروبا

تأهل كل من فريق برشلون الاسباني و ليفربول الانجليزي إلى الدور ربع الهائي لرابطة أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزهما على التوالي على ليون الفرنسي (5-1) و بارين ميونيخ (3-1) الأربعاء في الدور ثمن النهائي .

وكانت مبارتا الذهاب انتهتا بنتيجة (0-0 ).

و ستجري قرعة الدور ربع النهائي و نصف النهائي يوم الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسويسرا .

فيما يلي النتائج الكاملة للدور ثمن النهائي

دورنموند (ألمانيا) - توتنهام(انجلترا) 0-3 0-1

ريال مدريد (اسبانيا) - اياكس امستردام( هولندا) 2-1 1-4

بورتو (البرتغال) - روما (ايطاليا) 1-2 3-1 (بعد الوقت الاضافي)

باريس سان جرمان فرنسا) - مانشتر يونايتد (انجلترا) 2-0 1-3

مانشستر سيتي (انجلترا) - شالك (04) (المانيا) 3-2 7-0

جوفاتوس توران (ايطاليا) - اتلتيكو مدريد (اسبانيا) 0-2 3-0

برشلونة (اسبانيا) - ليون (فرنسا) 0- 0 5-1

بارين ميونيخ (المانيا) - ليفربول (انجلترا) 0-0 1-3 .

ملاحظة: الفرق المتأهلة تحتها سطر