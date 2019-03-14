تيريزا ماي تقترح تصويتا جديدا على اتفاق بريكست بحلول 20 مارس الجاري

تعتزم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي عرض مذكرة على البرلمان تقترح تنظيم تصويت جديد على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 20 مارس الجاري، وذلك حسب ما أعلنت عنه الحكومة البريطانية، مساء الأربعاء.

وأكدت ماي، من جهة أخرى، أن بريكست قد يؤجل لفترة طويلة، إذا لم يوافق النواب على الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل في الأيام المقبلة.

وأضافت أن الموافقة ستعني "تمديدا تقنيا قصيرا ومحدودا"، وما عدا ذلك "ستكون هناك حاجة لتمديد أطول بكثير"، بعد موعد 29 مارس المحدد مبدئيا للانفصال.

ورفض البرلمان البريطاني الاتفاق المبرم في نهاية نوفمبر 2018، لمرتين، حيث أنه وفي حال تبنيه هذه المرة، ستطلب ماي من القادة الأوروبيين تأجيلا قصيرا لموعد بريكست حتى 20 جوان 2019.

وفي حال رفض الاتفاق للمرة ثالثة، سيتم تأجيل بريكست إلى ما بعد 30 جوان، ما يعني أن المملكة ستكون مضطرة لتنظيم انتخابات أوروبية في ماي.