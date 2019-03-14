عقوقو للإذاعة: الشركة الوطنية للتأمين حققت نموا بـ 4 بالمائة ورقم أعمال بـ28 مليار دينار

قال مساعد المدير العام للشركة الوطنية للتأمين فؤاد عقوقو إن الشركة تسعى للتواجد بأكثر بالسوق الوطنية والإستمرار في الريادة بعالم التأمين وفق استراتيجية خاصة.

وأوضح عقوقو في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، الخميس، أن الشركة الوطنية للتأمين تسعى لتحقيق أهدافها عبر إعتماد "استراتيجية جديدة تتعلق بتنويع حافظة الإستثمارات وإختراق سوق تأمينات المؤسسات عموما والأخطار المنوطة بالشركات الكبرى على غرار سوناطراك وسونلغاز وشركات النفط وغيرها"، مشيرا إلى أن "الخبرة الطويلة التي تتمتع بها الشركة في تأمين الخواص، وعبر تأمين الشركات الكبرى تسمح لها بالتوجه نحو تأمين المؤسسات المتوسطة والصغيرة".

وأبرز المتحدث الرصيد الكبير للشركة التي سجلت –حسبه- خلال سنة 2018 معدل نمو يقارب 4 بالمائة ورقم أعمال يقارب 28 مليار دينار "وهو ما يجعل شركتنا رائدة في المجال وسنسعى للحفاظ على هذا المكسب مستقبلا من خلال الاستثمار بالعنصر البشري و تجديد وعصرنة النظام الآلي للشركة وتسييرها آخذين بجدية عملية الرقمنة لأنها مفتاح النجاح والبقاء في الصدارة تماشيا مع سيرورة الإقتصاد العالمي" حسب تبعيره.

من جانب آخر شدد المتحدث على أهمية التحسيس بأهمية التأمين مشيرا إلى تسجيل نقص كبير في ثقافة التأمين لدى غالبية الجزائريين، مرجعا ذلك إلى " نقص عملية التحسيس والتوعية من طرف شركات التأمين بحد ذاتها، لذلك نسعى من خلال تواجدنا في مختلف التظاهرات يدخل ضمن سياسة الشركة في الإصغاء للمتعامل الإقتصادي ومرافقته في عملية حماية الإستثمار وتقديم النصح له لأن التأمين عامل مهم في الإستثمار.

ولاحظ ضيف القناة الأولى أن غياب التحسيس لدى المواطنين أفقد الجزائر دخلا هاما على اعتبار أن ، يضيف، سوق التأمين تحقق دخلا مهما في الناتج الداخلي للدول المتطورة عكس ما هو ببلادنا، مشيرا إلى أن تواجد الشركة الوطنية للتأمين بهذه التظاهرات نابع من رؤية المؤسسة لعملية التحسيس كمنطلق أساسي لدفع الحركة التأمينية للسوق الجزائرية لترتقي إلى مستوى يتماشى وتطور الإقتصاد الوطني.