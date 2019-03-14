سقوط طائرة تدريب عسكرية و وفاة قائدها بوهران

تحطمت أمس الاربعاء طائرة تدريب عسكرية تابعة للمدرسة العليا للطيران بطفراوي بالناحية العسكرية الثانية إثر سقوطها في منطقة خالية من السكان بولاية وهران, مما تسبب في وفاة قائدها.

وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس ان "طائرة تدريب عسكرية من نوع (L-39) تابعة للمدرسة العليا للطيران بطفراوي بالناحية العسكرية الثانية تحطمت إثر مهمة تدريبية ليلية مبرمجة ،مساء أمس 13 مارس 2019 على الساعة 21:10 ليلا, وذلك على إثر سقوطها في منطقة خالية من السكان بسيدي غانم، ولاية وهران، مما تسبب في استشهاد قائد الطائرة".

و اضاف ذات المصدر انه "إثر هذه الحادثة الأليمة, يتقدم السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, بخالص تعازيه ومواساته لعائلة الشهيدي راجيا من الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة، كما أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وملابسات الحادث".

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية