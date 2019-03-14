كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين و أربعة قنابل تقليدية الصنع بتيبازة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، مخبأ للإرهابيين وأربعة قنابل تقليدية الصنع إثر عملية بحث وتمشيط بتيبازة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان أنه و"في إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 13 مارس 2019 مخبأ للإرهابيين وأربعة (04) قنابل تقليدية الصنع إثرعملية بحث وتمشيط بتيبازة بالناحية العسكرية الأولى".

و في إطار محاربة الجريمة المنظمة "أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي تاجر مخدرات بحوزته (09) كيلوغرام من الكيف المعالج بوهران بالناحية العسكرية الثانية، في حين أوقفت مفرزة أخرى ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة ثلاثة منقبين ومعدات التنقيب عن الذهب".

و من جهة أخرى أوقف عناصر الدرك الوطني بتيارت بالناحية العسكرية الثانية، مهربا كان على متن مركبة نفعية محملة بـ (60000) وحدة من مادة التبغ"، يضيف المصدر ذاته.