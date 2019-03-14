الدرك الوطني: العثور على أسلحة حربية بصحراء بلدية البنود بالبيض

أفاد بيان صادر ، اليوم الخميس ، عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني أنّ عناصره بالبيض و بالتنسيق مع عناصر القطاع العملياتي العسكري لذات الولاية قد عثرت على عدد من الأسلحة الحربية بصحراء بلدية البنود .

وأوضح نفس المصدر أنه يوم 9 مارس الجاري قام أفراد الفصيلة الأولى للأمن والتدخل للدرك الوطني بالأبيض سيدي الشيخ بدورية استطلاعية رفقة عناصر من القطاع العملياتي العسكري للبيض وذلك على مستوى إقليم بلدية البنود أقصى جنوب الولاية.

و أسفرت هذه العملية الاستطلاعية عن العثور على مجموعة من الأسلحة الحربية ملفوفة بقماش ومخبأة داخل حفرة وذلك على بعد 15 كلم بصحراء البنود.

وأحصى المصدر ذاته ، المحجوزات المشكلة من بندقيتين تكراريتين و مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف و 44 طلقة خطاطة عيار 14.5 ملم و قذيفتين خاصة بالقاذف الصاروخي أربي جي 7.

وأفاد ذات المصدر ، أن المصالح الأمنية قد فتحت تحقيقا في القضية.