الشرطة النيوزلندية: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مسجدين إلى 49 قتيلا

ارتفع عدد القتلى في الإعتداء على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، إلى 49 قتيلا ، حسب ما أعلنته مصادر أمنية في البلاد.

وقالت الشرطة النيوزيلندية، إن حصيلة ضحايا الهجوم ارتفعت إلى 49 شخصا.

وكانت المصادر قد ذكرت أن"منفذ الهجوم رجل كان يرتدي خوذة ونظارات وسترة عسكرية، فتح النار في المسجد من سلاح أوتوماتيكي". وذكر مفوض الشرطة مايك بوش، أن القتلى سقطوا"على حد علمنا في موقعين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد آخر بشارع لينوود". وأشار بوش إلى أن"هناك أربعة أشخاص رهن الاعتقال هم ثلاثة رجال وامرأة وأن هناك العديد من القتلى جراء إطلاق النار".

عبد الله زكري : الهجوم مبرمج مع سبق الإصرار والترصد

و أكد عبد الله زكري في بيان لوكالة الأنباء الجزائرية أن "الأمر يتعلق بعمل إرهابي فضيع ورهيب ومروع ، وليس فقط عملا معزولا اقترفه مطلق نار كما تريد الترويج له بعض الجهات الصحفية".

و حسب المسؤول فإن :" هذا العمل الإجرامي هو ... اقتراف هجوم مبرمج مع سبق الإصرار والترصد بحكم توثيق لحظاته من قبل مرتكبي هذا العمل الشنيع." داعيا إلى محاسبة مقترفيه بالقول أن : "مجرمي هذا الاعتداء الدموي يجب أن يُحاسبوا على جُرمهم و تقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن" ، معربا عن "غضبه وامتعاضه واستيائه من مثل هذه الأعمال".

دليل بوبكر : الضحايا اغتالهم مجرم ناقم وعنصري

وفي السياق ذاته نزل عميد المسجد الأكبر بباريس ، دليل بوبكر ، ما نزل عنه سابقه عن تلقي خبر هذا الاعتداء الإجرامي "الفظيع" "بفزع واستنكار ورعب"، مؤكدا أنّ " الضحايا اغتالهم مجرم ناقم وعنصري من أنصار أخطر النظريات الحاقدة على الإسلام في العالم". داعيا كل المسلمين إلى توخي "الحيطة" خلال تأدية واجباتهم الدينية.

الأزهر: هذا الهجوم بمثابة جرس إنذار على ضرورة عدم التساهل مع التيارات العنصرية

وعلى اثر هذا الاعتداء الذي لا تمّ بصلة إلى أي تعاليم دينية أو إنسانية شجب الأزهر الشريف، اليوم الجمعة ، الهجوم الإرهابي المروّع ".وحذر شيخ الأزهر وإمامه الأكبر أحمد الطيب في بيان اليوم ، من أن الهجوم يشكل مؤشرا خطيرا" على النتائج الوخيمة التي قد تترتب على تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب وانتشار ظاهرة "الإسلاموفوبيا" في العديد من بلدان أوروبا ، حتى تلك التي كانت تعرف بالتعايش الراسخ بين سكانها.

وشدد الأزهر الشريف على أن ذلك "الهجوم الإجرامي" الذي انتهك حرمة بيوت الله وسفك الدماء المعصومة ، يجب أن يكون جرس إنذار على ضرورة عدم التساهل مع التيارات والجماعات العنصرية التي ترتكب مثل هذه الأعمال البغيضة ، وأن يتم بذل مزيد من الجهود لدعم قيم التعايش والتسامح والاندماج الإيجابي بين أبناء المجتمع الواحد, بغض النظر عن أديانهم وثقافاتهم.

محمود عباس : على دول العالم الوقوف في وجه هذا الإرهاب الأسود

وعلى خلفية هذا الاعتداء الذي راح ضحيته مقتل فلسطيني ّ وإصابة عدد منهم أدان الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس ، في وقت سابق الهجوم الإرهابي ، داعيا كافة دول العالم "الوقوف في وجه هذا الإرهاب الأسود ، وعدم التساهل مع الجماعات العنصرية التي تحرض على العنف والكراهية وبخاصة ضد الأجانب".

رئيس المفوضية الأوروبية : سنقف دائما ضد من يرغبون في تدمير مجتمعاتنا وطريقة حياتنا

من جهته قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) "إن الاتحاد الأوروبي سيقف دائما مع نيوزيلندا وضد أولئك الذين يرغبون في تدمير مجتمعاتنا وطريقة حياتنا".

الشرطة البريطانية تضع مخططا لتأمين المساجد في البلاد

وكان أحد أرقى ردود الفعل ذات الطابع الإنساني والحضاري ما ذكرته صحيفة (الاندبندنت) البريطانية ، اليوم الجمعة ، "أن الشرطة البريطانية تجري دوريات لتأمين المساجد في البلاد عقب الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا. "

وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية ، بحسب الصحيفة ، " إنّ الشرطة ستقف جنبا إلى جنب مع المجتمعات الإسلامية ومثيلاتها في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية التي وقع بها الحادثين."

و قال نائب مفوض شرطة العاصمة البريطانية ، نايل باسو ، إن الشرطة ستكثف دوريات التأمين حول المساجد وستعزز التعاون مع كافة الطوائف الدينية لتقديم النصح بخصوص كيفية حماية الأشخاص لأنفسهم. وأعلنت الشرطة عن خطط لإجراء دوريات حول المساجد داخل مدينة برمنغهام وحولها صباح اليوم.

وأكد باسو أن الشبكة الدولية لضباط شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا ستكون على استعداد لدعم نظرائها في نيوزيلندا فيما يخص الرد على الهجوم أو فتح تحقيق بشأنه.

الرئيس الأمريكي يصف الهجوم : بـــ " المذبحة المروّعة " و" العمل الآثم "

فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين بمسجدين في نيوزيلندا اليوم الجمعة ووصفه بأنه " مذبحة مروعة " كما وصفه البيت الأبيض بأنه "عمل آثم من أعمال الكراهية".

وقال ترامب ، في تغريدة له على تويتر ، توفي 49 بريئا بلا أي معنى وأصيب كثيرون آخرون بجراح خطيرة". مضيفا " أنّ الولايات المتحدة تقف إلى جانب نيوزيلندا وتعرض عليها أي شيء يمكنها أن تفعله".

وفي سياق متصل، قالت سارة ساندرز المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض، في بيان، ان الولايات المتحدة تدين الهجوم بأشد العبارات معربة عن وقوف بلادها وتضامنها مع نيوزيلندا شعبا وحكومة "في مواجهة عمل آثم من أعمال الكراهية".

المصدر : واج