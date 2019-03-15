مسيرات سلمية حاشدة للجمعة الرابعة بالعاصمة و ولايات الوطن للمطالبة بالتغيير

خرج المواطنون هذا للجمعة الرابعة على التوالي ، في مسيرات سلمية حاشدة جابت أهم الشوارع الرئيسية للجزائر العاصمة والعديد من ولايات الوطن للمطالبة بالتغيير الجذري.

وقد شرع المواطنون منذ الصباح في الالتحاق بالساحات الكبرى للعاصمة،حيث بدأت اولى التجمعات تتشكل على مستوى ساحتي البريد المركزي وأول ماي، حاملين الاعلام الوطنية ومرددين شعارات تطالب بالتغيير الجذري ورفض القرارات الرئاسية الاخيرة و"احترام الدستور والالتزام بنصوصه".

وقد انطلقت المسيرات بعد الظهر لتجوب مختلف شوارع مدينة الجزائر على غرار شارع حسيبة بن بوعلي، ديدوش مراد، ساحة موريس أودان، شارع العقيد عميروش، فضلا عن ساحتي البريد المركزي وأول ماي اللتين احتشدت بهما جموع كبيرة من المتظاهرين.

من جانبها، عرفت العديد من ولايات الوطن مسيرات سلمية مماثلة شارك فيها مواطنون ومواطنات من مختلف الأعمار وفئات المجتمع، حملت نفس الشعارات المطالبة بالتغيير وبالديمقراطية ومحاربة الفساد والرشوة و تسيير شؤون البلاد بوجوه جديدة .

يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد وجه الاثنين الماضي رسالة الى الامة تضمنت العديد من القرارات من بينها تأجيل الانتخابات الرئاسية، عدم ترشحه لعهدة جديدة وتنظيم ندوة وطنية جامعة تكون مفتوحة لمختلف فعاليات وكفاءات المجتمع.