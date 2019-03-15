ردا على منتدى كرانس- مونتانا : الجالية الصحراوية بأوروبا تتظاهر بجنيف تنديدا باستمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية

تظاهر المئات من أبناء الجالية الصحراوية بأوروبا هذا الجمعة بالعاصمة السويسرية جنيف، تنديدا باستمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية .

وأمام عدم إحراز أي تقدم في مسار التسوية الذي ترعاها الأمم المتحدة.واستنادا إلى وسائل إعلام صحراوية ، فقد أوضحت اللجنة السويسرية لمساندة الشعب الصحراوي أنه"على مدار أربعين سنة عاش الشعب الصحراوي تحت الاحتلال المغربي وعانى من انتهاكات حقوق الإنسان" ، مشيرة إلى أن هذه المظاهرة ستنظم يوما واحدا بعد افتتاح منتدى كرانس- مونتانا بالإقليم الصحراوي المحتل بدعم من الحكومة المغربية من 14 إلى 16 مارس.

وحسب ذات اللجنة فان برنامجا خصص للقضية الصحراوية منه معرضا للصور حول تحت شعار " نساء صحراويات مذهلات : من المقاومة إلى الرقي".

وحضر التظاهرة التي دعت إليها جمعيات المجتمع المدني الصحراوي، شخصيات سياسية وحقوقية ومتضامنين من عدة دول، عبروا فيها عن إدانتهم لتجديد الاتحاد الأوروبي لاتفاق الصيد مؤخرا مع المغرب الذي يشمل الصحراء الغربية في خرق سافر لقرار محكمة العدل الأوروبية.

وحمل المتظاهرون صور عشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية ، مطالبين بإطلاق سراحهم بعد تدهور صحة العشرات منهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.

وتأتي تظاهرة جنيف في إطار حملات التحسيس التي تشهدها كبرى المدن الأوروبية ، بضرورة التسريع بإيجاد حل يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

و تنظم هذه المظاهرة مع الشتات الصحراوي تحت شعار "سلام و عدالة للشعب الصحراوي" بساحة الأمم المتحدة موازاة مع سلسلة من النشاطات و الأحداث حول "السلام و العدالة لشعب الصحراء الغربية بجنيف".

اللجنة أشارت أيضا إلى انه سيتم تنظيم يوم 20 مارس الجاري ندوة متبوعة بنقاش حول "الاستفادة من التربية و دورها من أجل السلام انطلاقا من حالة الصحراء الغربية".

المصدر : وأج