الجزائر تدين"بشدة" الاعتداءات الارهابية التي استهدفت مسجدين في نيوزيلندا

أعلن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف هذا الجمعة أن الجزائر تدين"بشدة"الاعتداءين الارهابيين"الاجراميين"اللذين إستهدفا اليوم الجمعة مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا مخلفين 49 قتيلا وإصابة حوالي خمسين آخرين.

وفي تصريح له، أكد الناطق باسم الوزارة "ندين بشدة الاعتداءين الارهابيين"الاجراميين"اللذين ارتكبا اليوم 15 مارس 2019 بمسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا واللذين خلفا العديد من القتلى من بينهم نساء وأطفال قدموا لأداء صلاة الجمعة".

كما أضاف "نترحم على استشهاد هؤلاء الضحايا الأبرياء كما نقدم تعازينا الخالصة لعائلاتهم وأقربائهم ونؤكد تعاطفنا وتضامننا مع عائلات المصابين".

من جهة أخرى، أكد عبد العزيز بن علي شريف يقول ان"أعمال الرعب هذه التي ارتكبها متطرفون متعصبون تغذيهم خطابات شوفينية وحاقدة وعنصرية تستوقف جميع الضمائر حول ضرورة عمل موحد يشارك فيه جميع الفاعلين السياسيين في كل

المجتمعات لمواجهة، بجميع الوسائل الممكنة، أصحاب خطاب وايديولوجية الاقصاء والتمييز والكراهية".

وخلص الى القول بأنه"يجب على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لمكافحة ظاهرة كره الأجانب والتصدي لجميع هذه المظاهر من خلال تكريس قيم السلام والتسامح والعيش معا".

المصدر : الإذاعة الجزائرية