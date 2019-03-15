بطولة العالم للشوطوريو-2019: مرتبة ثالثة " تاريخية للمنتخب الجزائري في الكاتا

15/03/2019 - 18:37

أحرز المنتخب الجزائري للكاراتي دو- كاتا شوطوريو) ، مرتبة ثالثة " تاريخية" في بطولة العالم للاختصاص بطوكيو اليابانية -2019   التي جرت اليوم الجمعة. و وصف المدير الفني الوطني  ، يوسف حسناوي " الانجاز" الذي حققه ممثلو الجزائر ، بالأول من نوعه في تاريخ هذه الرياضة.

 و حسب المدير الفني الوطني  يوسف حسناوي يشارك أربعة عناصر من المنتخب الجزائري للكاراتي دو-  للشوطوريو- أكابر، في مونديال اليابان ،  بهدف تحسين ترتيبهم العالمي في هذا الفن القتالي الذي يبقى"متواضعا لحد الآن في الجزائر" ، ويتعلق الأمر بكل من : سمير لعكروت ، حكيم حاوة ،  معاد ويتاس ، الذين دخلوا منافسات الكاتا - حسب الفرق، بينما استهلت المصارعة أمينة مرابط هذه الأمسية منافسة- فردي وهذا تحت إشراف المدربة الوطنية إيمان لغويل.

المصدر : وأج 

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رياضة, الفنون القتالية