بطولة العالم للشوطوريو-2019: مرتبة ثالثة " تاريخية للمنتخب الجزائري في الكاتا

أحرز المنتخب الجزائري للكاراتي دو- كاتا شوطوريو) ، مرتبة ثالثة " تاريخية" في بطولة العالم للاختصاص بطوكيو اليابانية -2019 التي جرت اليوم الجمعة. و وصف المدير الفني الوطني ، يوسف حسناوي " الانجاز" الذي حققه ممثلو الجزائر ، بالأول من نوعه في تاريخ هذه الرياضة.

و حسب المدير الفني الوطني يوسف حسناوي يشارك أربعة عناصر من المنتخب الجزائري للكاراتي دو- للشوطوريو- أكابر، في مونديال اليابان ، بهدف تحسين ترتيبهم العالمي في هذا الفن القتالي الذي يبقى"متواضعا لحد الآن في الجزائر" ، ويتعلق الأمر بكل من : سمير لعكروت ، حكيم حاوة ، معاد ويتاس ، الذين دخلوا منافسات الكاتا - حسب الفرق، بينما استهلت المصارعة أمينة مرابط هذه الأمسية منافسة- فردي وهذا تحت إشراف المدربة الوطنية إيمان لغويل.

المصدر : وأج