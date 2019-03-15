توقيف 75 شخصا بعد نهاية المظاهرات بالجزائر العاصمة

15/03/2019 - 22:28

أوقفت مصالح الشرطة مساء هذا الجمعة 75 شخصا مع نهاية المظاهرات التي شهدتها الجزائر العاصمة، حسبما جاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وجاء في البيان أن"المديرية العامة للأمن الوطني سجلت نهاية يوم الجمعة توقيف 75 شخصا خلال عمليات حفظ النظام ببعض أحياء الجزائر العاصمة على إثر أحداث عنف وسرقة و تحطيم سيارات وتخريب لممتلكات عامة وخاصة".

كما سجلت أيضا خلال هذه العملية، يضيف البيان، إصابة 11 شرطيا بجروح خفيفة،حيث يتم التكفل بهم حاليا بالمصالح الطبية للأمن الوطني.

وشارك آلاف المواطنين في مسيرات شعبية سلمية بالجزائر العاصمة والعديد من الولايات وهي الجمعة الرابعة على التوالي مطالبين بالتغيير"الجذري والشامل"واحترام الدستور .

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية

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