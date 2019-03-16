اختتام صالون الحج والعمرة هذا السبت وسط حضور كبير للزوار

تختتم هذا السبت بقصر المعارض بالصنوبر البحري فعاليات صالون الحج والعمرة في طبعته الرابعة حيث عرف مشاركة حوالى 60 وكالة سياحية للأسفار معتمدة و8 متعاملين سعوديين متخصصين في الإسكان والإعاشة والنقل.

ويشمل الصالون عدة فضاءات متنوعة أهمها عرض خدمات مصالح مديرية نشاط الحج والعمرة لإبراز الإجراءات المتعلقة بالحج والعمرة وكذا الخدمات العمومية في مجال تنظيم العمليتين.

وأكد العارضون بالمناسبة من خلال هذه الطبعة انها تقترح عروضا مناسبة لمختلف الزبائن لاسيما من جانب التكفل الصحي.

ويقول في هذا الخصوص موهوب محمد الأمين صاحب وكالة جات تور للحج والعمرة "إن وكالته خصصت عروضا للحج والعمرة في شهري شعبان ورمضان وأخرى خاصة بفترة الحج وهي عروض مميزة مع تخفيضات معتبرة للمسجلين في هذا المعرض تتراوح مابين 20 الى 30 ألف دينار للشخص الواحد".

ويضيف مندوب وكالة طيبة للسياحة والأسفار حبيش ضياء الدين"ان الإقبال كن كبيرا هذا العام خاصة الذين فازوا في قرعة الحج وذلك من اجل اختيار الوكالة التي سترافقهم للحج من اجل دراسة العروض المقدمة ويعتبر هذا الصالون ناجحا".

المصدر: الإذاعة الجزائرية