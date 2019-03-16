المنتخب الجزائري لكرة القدم: المدرب بلماضي يستدعي 26 لاعبا تحسبا لمباراتي غامبيا وتونس

استدعى الناخب الوطني لكرة القدم، جمال بلماضي، قائمة تضم 26 لاعبا تحسبا لمباراتي غامبيا في ال22 من شهر مارس الجاري بالبليدة، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم افريقيا 2019،وفي ال26 من نفس الشهر أمام تونس وديا.

وعرفت القائمة تواجد أسماء جديدة ويتعلق الأمر ب: فيكتور لكحل (لوهافر/فرنسا) و ثلاثي نادي بارادو هيثم لوصيف، هشام بوضاوي و زكرياء نعيجي، هداف بطولة الرابطة الأولى.

من جهة أخرى، شهدت القائمة غياب بعض اللاعبين مثل الحارس رايس مبولحي وكذا فوزي غولام، ياسين براهيمي، نبيل بن طالب و اسلام سليماني.

وسيخوض اللاعبون تربصا تحضيريا بالمركز الفني لسيدي موسى (الجزائر) ابتداء من يوم الاثنين إلى غاية ال27 من شهر مارس.

قبل خوض الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات، ضمن "الخضر" تأهلهم إلى العرس القاري بتصدرهم للمجموعة الرابعة (10 نقاط).

وستلعب البطاقة الثانية بين غامبيا، البنين و الطوغو. وتوجد غامبيا التي تحتل الصف الثالث رفقة الطوغو (5 ن) أمام ضرورة التفوق على زملاء بغداد بونجاح بأمل التأهل. من جهته، سيكون منتخب الطوغو ملزما بالفوز على نظيره البنيني (الثاني / 7 ن)، في حين يكفي الأخير نتيجة التعادل للصعود إلى الدورة النهائية لأمم إفريقيا-2019 التي ستلعب للمرة الأولى في التاريخ بمشاركة 24 منتخبا وستحتضنها مصر بين 21 يونيو و 19 يوليو.

قائمة اللاعبين:

مصطفى زغبة، عزالدين دوخة، أليكسندر أوكدجة، عيسى ماندي، إلياس حساني، هيثم

لوصيف، رامي بن سبعيني، رفيق حليش، أيوب عبد اللاوي، جمال بن العمري، يوسف

عطال، محمد فارس، محمد بن خماسة، سفير تايدر، إسماعيل بن ناصر، مهدي عبيد،

سفيان فغولي، فيكتور لكحل، هشام بوضاوي، زكرياء نعيجي، آدم وناس، رياض محرز،

محمد بن رحمة، أسامة درفلو، بغداد بونجاح، يوسف بلايلي.

المصدر: واج