حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وجرح 18 آخرين خلال ال48 ساعة الاخيرة

لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 18 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء حوادث المرور وقعت خلال ال 48 ساعة الاخيرة في عدة مناطق من الوطن، حسب حصيلة أوردتها اليوم السبت مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية غرداية بوفاة 4 أشخاص وإصابة 3 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة، على إثر انقلاب سيارة من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 1 ببلدية حسي قارة دائرة المنيعة.

للإشارة، تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية ل4 أشخاص مختنقين جراء أحادي أكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة وسخانات المياه، بكل من ولايات برج بوعريريج، تبسة وجلفة، حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم تحويلهم إلى المؤسسات الإستشفائية من طرف أعوان الحماية المدنية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 5 حرائق حضرية وصناعية وأخرى في كل من ولايات الجزائر، بسكرة، الشلف، تيبازة وعنابة، و لم تخلف هذه الحرائق خسائر بشرية.

ومن جهة أخرى تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة من أجل انتشال طفلين(2) متوفين غرقا ببركة مائية متواجدة بالمكان المسمى مزرعة أسيبات المتواجدة ببلدية العفرون.(