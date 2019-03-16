نفط: سعر سلة خامات الاوبك يتجاوز 67 دولارا للبرميل

ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على موقعها الإلكتروني إن متوسط سعر سلة خامات المنظمة قفز إلى 29ر67 دولارا للبرميل يوم الخميس، مقابل60ر66 يوم الاربعاء.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

و في نفس اليوم، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت للتسليم في مايو 49ر67دولار للبرميل بزيادة6 سنتا مقارنة بجلسة الإغلاق ليوم الأربعاء.

بينما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في ابريل ب18 سنتا حيث استقر سعرها عند 08ر58 دولار للبرميل.

وتواصل دول اوبك تقليص انتاجها لتفادي تخمة نفطية جديدة في المعروض. كما سيجتمع بعض اعضاء من المنظمة خلال هذا الاسبوع في باكو (اذربجان) لتقييم نتائج سياستهم حول تقليص الإنتاج. إلا ان القرارات حول تمديد الاتفاق الحالي او اجراء تعديل بما يتلائم مع السوق، ستتخذ خلال اجتماع فيينا المرتقب في 17 و 18 ابريل المقبل الذي سيضم أعضاء أوبك و حلفائهم غير المنتمين للمنظمة.

المصدر:واج