شباب قسنطينة يتأهل للدور ربع النهائي رغم انهزامه أمام تي بي مازمبي

تأهل ممثل الكرة الجزائرية في رابطة الأبطال الإفريقية، شباب قسنطينة،لربع النهائي رغم انهزامه أمام تي بي مازمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-0 (الشوط الأول: 1-0)، في لقاء جمع بينهما هذا السبت بلوبومباشي لحساب الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات (المجموعة الثالثة).

وسجل هدفي النادي الكونغولي كل من جاكسون موليكا (د 14 من ضربة جزاء) وتريزور مبوتو (د 67).

وفي اللقاء الثاني لنفس المجموعة، تغلب النادي الإفريقي التونسي على الإسماعيلي المصري بنتيجة 1-0 من تسجيل عيادي (د 75 من ضربة جزاء).

ويأتي التأهل التاريخي لشباب قسنطينة بفضل المركز الثاني الذي احتله في الترتيب النهائي للمجموعة برصيد 10 نقاط وراء تي بي مازمبي (11 ن).

ويتقاسم شباب قسنطينة المركز الثاني مع النادي الإفريقي التونسي بنفس الرصيد من النقاط، لكن يتفوق عليه بفارق الأهداف (زائد 2 للشباب وناقص 4 للإفريقي)، علما بأن كل فريق فاز على الآخر بنتيجة 1-0.

وستجري عملية قرعة الدور ربع النهائي يوم الاربعاء 20 مارس بالعاصمة المصرية القاهرة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية