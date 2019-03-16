نيجيريا : هلاك 8 أشخاص وتشريد 15 ألف آخرين إثر حريق في مخيم للنازحين

لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم وتشرد 15 الف آخرين، إثر حريق نشب في مخيم للنازحين ببلدة جاجيرام بولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا .

ووصفت منظمة الإغاثة المعروفة باسم "المجلس النرويجي للاجئين" - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "يورو نيوز"الأوروبية اليوم السبت - الكارثة بـ "الأسوأ"التي تشهدها الولاية النيجيرية بعدما خلف الحريق ورائه 15 ألف شخص بلا مأوى.

ورجحت المنظمة أن يكون مصدر الحريق بسبب موقد للطهي، لافتة إلى أن الناجين من الحريق تُركوا بلا ماء نظيف للشرب والطهي، وأنهم مشتتون ويبحثون عن مأوى آخر.

وذكرت الشبكة الأوروبية إلى أن من بين هؤلاء المتضررين من الحادث نحو ستة آلاف طفل وأكثر من أربعة آلاف سيدة .

ولفتت الشبكة إلى أن نحو مليوني شخص نيجيري يتواجدون في مخيمات تعاني من نقص المياه والدواء بسبب الصراع المستمر منذ عقد بين جماعتي "بوكو حرام"المتشددة و"ولاية غرب أفريقيا" المنشقة عنها والتي بايعت تنظيم "داعش"الإرهابي، حيث تشهد المنطقة الواقعة شمال شرق البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

المصدر : واج